«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы команд «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Фирмино, Салах.

Запасные: Адриан, Матип, Фабиньо, Джонс, Лаллана, Минамино, Ориги.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Ван-Биссака, Шоу, Уильямс, Магуайр, Джеймс, Матич, Фред, Перейра, Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Бейи, Далот, Джонс, Лингард, Мата, Гринвуд.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 19 января, на стадионе «Энфилд» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что «Ливерпуль», набравший после 21 встречи чемпионата 61 очко, возглавляет турнирную таблицу английской премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед», имея в активе 34 после 22 матчей, занимает пятую строчку.