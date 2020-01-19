«Бавария» на выезде разгромила «Герту»

В составе мюнхенской команды голами отметились Томас Мюллер (60-я минута), Роберт Левандовски (73), Тьяго Алькантара (76) и Иван Перишич (84).

После этой игры «Бавария», одержавшая в чемпионате четвертую победу кряду, набрала 36 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице бунделиги, «Герта», потерпевшая первое поражение в последних пяти турах, с 14 очками расположилась на 14-м месте.

В следующем туре «Бавария» на своем поле сыграет против «Шальке», а «Герта» в гостях встретится с «Вольфсбургом».