Андре Шюррле: Кононов очень хороший человек, он всегда был открыт и честен с игроками Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился мнением о бывшем главном тренере команды Олеге Кононове.

- Я думаю, Кононов очень хороший человек. Он всегда был открыт и честен с игроками. Мы прекрасно понимали, какой футбол он пытается строить. На тактических занятиях тренер подробно объяснял, что должен делать каждый игрок и команда в целом. К сожалению, в футболе результат всегда стоит во главе угла. И если он неудовлетворительный, главный тренер первый, с кого за это спросят, - передает слова Шюррле «Чемпионат».

Напомним, что Кононов возглавлял красно-белых с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Под его руководство красно-белые провели 36 матчей, в которых одержали 16 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. На момент отставки специалиста «Спартак» занимал девятое место в турнирной таблице чемпионата России.