АЕК под руководством Карреры дома разгромил «Лариссу» Футболисты АЕКа переиграли «Ларису» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Греции со счетом 3:0.

В составе хозяев поля голами отметились полузащитник Андре Симоеш (45-я минута), нападающий Нельсон Оливейра (50)и защитник Элдер Лопеш (62).

После этой игры команда Массимо Карреры набрала 34 очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, «Ларисса», имея в активе 23 очка, занимает десятую строчку.

В следующем туре АЕК в гостях встретится с «Волосом», а «Ларисса» дома сыграет против «Панетоликоса».