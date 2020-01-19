«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед», одержав 21-ю победу в чемпионате

В составе «мерсисайдцев» голами отметились Вирджил ван Дейк (14-я минута) и Мохамед Салах (90+3).

После этой игры «Ливерпуль» набрал 64 очка в 22 встречах сезона и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед», имея в активе 34 очка, расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона», а «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Бернли».