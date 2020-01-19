Гол Джеко помог «Роме обыграть «Дженоа» Футболисты «Ромы» обыграли «Дженоа» в выездном матче 20-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.

В составе римского клуба голами отметились Дженгиз Ундер (5-я минута) и Эдин Джеко (74), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник «Дженоа» Давиде Бираски (44). У команды из Генуи точным ударом отличился Горан Пандев (45).

После этой игры «Рома» набрала 38 очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице серии А, «Дженоа» с 14 очками занимает 19-е место.

В следующем туре «Рома» на своем поле сыграет против «Лацио», а «Дженоа» в гостях встретится с «Фиорентиной».