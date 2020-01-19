Юрген Клопп: Мы могли бы забить больше Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в домашнем матче чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (2:0).

– Мне очень понравилась игра. Я бы предпочел, чтобы мы вели 2:0, 3:0 или 4:0 после 60 минут – это хорошо для нервов. Мы могли бы забить больше.

«Манчестер Юнайтед» вернулся в игру в конце первого тайма. Но мы не первый день в деле, мы знали, что они вернутся в игру. Когда мы забили второй гол, это стало большим облегчением, – приводит слова Клоппа «РИА Новости» со ссылкой на BBC.

Добавим, что после этой игры «Ливерпуль» набрал 64 очка в 22 встречах сезона и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице английской премьер-лиги. В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона».