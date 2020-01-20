Ханс-Дитер Флик: Не каждой команде удается побеждать в Берлине с таким счетом Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик – о победе в выездном матче 18-го тура чемпионата Германии с «Гертой» (4:0).

- Я доволен, что мы так начинаем второй круг. 4:0 - не каждой команде удается побеждать в Берлине с таким счетом. Я считаю, что счет полностью заслуженный. Никогда не знаешь, в каком состоянии находится команда после столько короткой подготовки. Поэтому здорово, что мы начинаем второй круг с таким результатом, - передает слова специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.

Добавим, что после этой игры «Бавария», одержавшая в чемпионате четвертую победу кряду, набрала 36 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги.