Юрген Клинсманн: Четыре пропущенных мяча от «Баварии» это слишком много Главный тренер «Герты» Юрген Клинсманн – о крупном поражении в выездном матче 18-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (0:4).

- Четыре пропущенных мяча это слишком много. Я считаю, что 60 минут мы играли хорошо. В первом тайме у нас было два, три момента. «Бавария» владела преимуществом. Потом мы пропустили, но переломным моментом стал пенальти. Он сломал нас. Мы должны набирать очки против команд, которые также располагаются в нижней части турнирной таблицы, - передает слова специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.

Добавим, что после этой игры «Герта», потерпевшая первое поражение в последних пяти турах, с 14 очками расположилась на 14-м месте в турнирной таблице бундеслиги.