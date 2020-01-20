Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Пармой»

В составе туринской команды дублем отметился Криштиану Роналду (43-я и 58-я минуты). У гостей отличился Андреас Корнелиус (55).

После этой игры «Ювентус», одержавший пятую победу подряд в чемпионате, набрал 51 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, «Парма» с 28 очками расположилась на седьмой строчке.

В следующем матче «Ювентус» в гостях сыграет против «Наполи», а «Парма» на своем поле примет «Удинезе».