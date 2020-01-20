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20 января 2020 00:55Футбол

«Барселона» обыграла «Гранаду» благодаря голу Месси

Футболисты «Барселоны» одержали победу над «Гранадой» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

В составе каталонской команды голом отметился Лионель Месси (76-я минута).

Отметим, что на 69-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник команды гостей Херман Санчес.

Добавим, что для каталонского клуба этот матч стал первым под руководством Энрике Сетьена, который сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера команды.

После этой игры «Барселона» набрала 43 очка и вернулась на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Гранада» с 27 очками занимает десятое место.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Валенсии», а «Гранада» на выезде встретится с «Севильей».

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