Томас Мюллер: Мы утомили «Герту», поэтому во втором тайме бреши в их обороне стали больше - Советский спорт
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20 января 2020 01:49Футбол

Томас Мюллер: Мы утомили «Герту», поэтому во втором тайме бреши в их обороне стали больше

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер – о победе в выездном матче 18-го тура чемпионата Германии с «Гертой» (4:0).

- Мы утомили «Герту», поэтому во втором тайме бреши в их обороне стали немного больше. С моей точки зрения, в первом тайме мы играли слишком терпеливо. Это не плохо, но мы были недостаточно опасны. Во втором тайме мы решили играть с более высоким темпом, - приводит слова хавбека пресс-служба клуба.

Добавим, что после этой игры «Бавария», одержавшая в чемпионате четвертую победу кряду, набрала 36 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги.

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