Томас Мюллер: Мы утомили «Герту», поэтому во втором тайме бреши в их обороне стали больше

- Мы утомили «Герту», поэтому во втором тайме бреши в их обороне стали немного больше. С моей точки зрения, в первом тайме мы играли слишком терпеливо. Это не плохо, но мы были недостаточно опасны. Во втором тайме мы решили играть с более высоким темпом, - приводит слова хавбека пресс-служба клуба.
Добавим, что после этой игры «Бавария», одержавшая в чемпионате четвертую победу кряду, набрала 36 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги.
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