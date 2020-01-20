Томас Мюллер: Мы утомили «Герту», поэтому во втором тайме бреши в их обороне стали больше Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер – о победе в выездном матче 18-го тура чемпионата Германии с «Гертой» (4:0).

- Мы утомили «Герту», поэтому во втором тайме бреши в их обороне стали немного больше. С моей точки зрения, в первом тайме мы играли слишком терпеливо. Это не плохо, но мы были недостаточно опасны. Во втором тайме мы решили играть с более высоким темпом, - приводит слова хавбека пресс-служба клуба.

Добавим, что после этой игры «Бавария», одержавшая в чемпионате четвертую победу кряду, набрала 36 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги.