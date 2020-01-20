Оле-Гуннар Сульшер: Как команда «МЮ» был единым целым в матче против «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча чемпионата Англии против «Ливерпуля».
«Игроки дали все возможное, - цитирует BBC Сульшера. - Мы немного просели в начале второго тайма, но последние 25-30 минут давили их, заставляли отойти назад. Я разочарован тем, что мы пропустили с углового и в последние минуты, но в целом было много позитивного. Во втором тайме мы хорошо действовали против сильной команды на непростом стадионе. Как команда мы были единым целым».
Напомним, вчера футболисты «Ливерпуля» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. В составе «мерсисайдцев» голами отметились Вирджил ван Дейк (14-я минута) и Мохамед Салах (90+3).
После этой игры «Ливерпуль» набрал 64 очка в 22 встречах сезона и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед», имея в активе 34 очка, расположился на пятой строчке.
В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона» 23 января, а днем ранее «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Бернли».
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