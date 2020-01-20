Роналду - о победе над «Пармой»: «Ювентусу» очень нужны были три очка Туринцы продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Пармой» в серии А.

«Нам очень нужны были три очка. Матч получился сложным. «Парму» очень трудно победить, они демонстрируют организованный футбол. Соперник старался играть в атаку. Мы некоторое время пытались играть на отбой. Это нормально, была напряженная обстановка. Главное, что все завершилось хорошо», - сказал Роналду в интервью Football Italia.

Напомним, вчера футболисты «Ювентуса» обыграли «Парму» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1. В составе туринской команды оба мяча забил Роналду.

После этой игры «Ювентус», одержавший пятую победу подряд в чемпионате, набрал 51 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, опережая идущий на втором месте «Интер» на четыре очка. «Парма» с 28 очками расположилась на седьмой строчке.

В следующем матче «Ювентус» в гостях сыграет против «Наполи», а «Парма» на своем поле примет «Удинезе».