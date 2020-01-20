Андре Шюррле: Русские очень честные и откровенные. Это здорово

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился тем, что ему больше всего понравилось в русских людях.
«Я заметил, что русские очень честные, откровенные. Если где-нибудь в ресторане общаешься с людьми, они всегда все говорят начистоту. Это здорово», - рассказал Шюррле в интервью Чемпионат.com.
Напомним, футболист перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» в июле 2019 года на правах аренды. В текущем сезоне он провел за московский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
После 19 туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 очка.
В следующем туре чемпионата России красно-белые сыграют в гостях против «Динамо». Встреча состоится 29 февраля.
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