Маурицио Сарри: Предпочел бы пропустить в контратаке, чем 10-15 минут отсиживаться у своих ворот «Ювентус» победил «Парму» и оторвался от «Интера» в серии A.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвел итоги матча 20-го тура серии A с «Пармой» (2:1) на «Альянц Стэдиум» в Турине.

«Мы можем прибавить в том, как мы читаем игру, особенно в концовках матчей, – приводит Football Italia слова Сарри. – Мне не нравится, что мы начинаем контролировать мяч на своей половине поля.

Как я сказал игрокам, предпочел бы пропустить гол на контратаке, чем в течение 10-15 минут отсиживаться у своих ворот под давлением соперника. Если у нас есть шанс решить исход игры, мы должны использовать его».

Отметим, что дубль у «Ювентуса» сделал португалец Криштиану Роналду: он открыл счет на 43-й минуте, а на 58-й – забил победный гол.

«Ювентус» набрал 51 очко и продолжает лидировать в чемпионате, опережая «Интер» на четыре очка. В среду команда примет «Рому» в ¼ финала Кубка Италии.