«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов евро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 января 2020 09:37ФутболЛипкин Антон

«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов евро

Бывший полузащитник «Спартака» проводит второй сезон в серии A.

«Аталанта» решила воспользоваться опцией выкупа полузащитника Марио Пашалича у «Челси», сообщает в твиттере журналист Николо Скира.

24-летний хорват проводит второй сезон в серии A на правах аренды, срок которой завершается в июне этого года. В 66 матчах за «Аталанту» на его счету 14 голов и девять результативных передач.

Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, прописанных в соглашении между клубами. Пашалич готов подписать с клубом контракт до 2024 года. В настоящее время стороны завершают согласование условий сделки.

Отметим, что Пашалич принадлежит «Челси» с 2014 года, но не сыграл за команду ни в одном матче. Ранее он проводил по сезону в аренде в «Эльче» (2014-2015), «Монако» (2015-2016), «Милане» (2016-2017), «Спартаке» (2017-2018).

Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой Уайлдер – о поединке с Фьюри: Завершу карьеру, если он нокаутирует меня во втором раунде Тайсон Фьюри: Готовясь к бою с Уайлдером, мастурбирую по семь раз в день
Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:45 ММА Ващенко Сергей
Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы на «Первом канале» Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Премьер-лиги министр. Колонка главного редактора В четверг страна узнала двух новых премьер-министров: в Думе проголосовали за Мишустина, в РПЛ – за Прядкина. Если первый будет отвечать за всю экономику страны, то второй – продолжит быть, по сути, министром футбольного хозяйства. 16.01.2020 20:00 Футбол Яременко Николай
В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
Джокович в роли официанта и Шарапова-комментатор. Как звезды готовились к Australian Open  В преддверии стартующего в понедельник чемпионата Австралии топ-звезды мирового тенниса были замечены не только на тренировочных кортах. «Советский спорт» собрал самые интересные моменты с участием Шараповой, Джоковича, Надаля, Федерера и не только.  19.01.2020 21:45 Теннис Велиев Эмиль
Кучеров снова сделал дубль. «Тампа» разгромила «Виннипег» Обзор игрового дня в НХЛ. 18.01.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Новости
09:54 Футбол Андре Шюррле: Уверен в том, что у сильного тренера Бакаев будет расти и прогрессировать
09:39 Теннис Уильямс - после победы над Потаповой на Australian Open: Уверена, что могу прибавить по ходу турнира
09:37 Футбол «Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов евро
09:28 Хоккей Главный тренер «Рейнджерс»: Бучневич болеет. Сегодня в нем не было энергии
09:22 Футбол Маурицио Сарри: Предпочел бы пропустить в контратаке, чем 10-15 минут отсиживаться у своих ворот
09:17 Хоккей Кейн признан первой звездой дня в НХЛ
09:05 Теннис Матчи Australian Open прерваны из-за дождя
08:51 Футбол Андре Шюррле: Русские очень честные и откровенные. Это здорово
08:37 Футбол Шоу - о поражении от «Ливерпуля»: Я очень разочарован. Мы этого не заслуживали
08:26 Футбол Энрике Сетьен: Я надеюсь, что «Барселона» добавит в движении и станет лучше играть у ворот соперника
08:07 Футбол Роналду - о победе над «Пармой»: «Ювентусу» очень нужны были три очка
07:52 Футбол Джордан Хендерсон: «Ливерпуль» наслаждается своим футболом
07:41 Теннис Рублев поднялся на 16-е место в обновленном рейтинге ATP
07:27 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Как команда «МЮ» был единым целым в матче против «Ливерпуля»
07:14 Теннис Потапова уступила Уильямс в первом круге Australian Open
06:56 Теннис Александрова обыграла швейцарку Тайхманн и пробилась во второй круг Australian Open
06:45 Теннис Калинская не смогла выйти во второй круг Australian Open
06:30 Хоккей «Рейнджерс» уступили «Коламбусу», Шестеркин отразил 29 бросков (видео)
06:13 Хоккей Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Айлендерс» (видео)
01:49 Футбол Томас Мюллер: Мы утомили «Герту», поэтому во втором тайме бреши в их обороне стали больше
30 января москвичи узнают, почему проекты реновации противоречат обещаниям мэра
Заместителя мэра Ставрополя уволили из-за прекращения доступа к гостайне
От фашизма до гинекологии: рейтинг политических преследований в Удмуртии
Прогноз аномалий: каким будет февраль-2020 в Приморье
Региональное отделение РАН могут открыть в Ростове
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика