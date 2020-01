«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов евро

«Аталанта» решила воспользоваться опцией выкупа полузащитника Марио Пашалича у «Челси», сообщает в твиттере журналист Николо Скира.

#Atalanta have decided to use the option to buy for Mario #Pasalic. They will pay to #Chelsea €15M. For him his ready a contract until 2024. Talks ongoing to finalize the deal. #transfers #CFC