«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов евро

«Аталанта» решила воспользоваться опцией выкупа полузащитника Марио Пашалича у «Челси», сообщает в твиттере журналист Николо Скира.
24-летний хорват проводит второй сезон в серии A на правах аренды, срок которой завершается в июне этого года. В 66 матчах за «Аталанту» на его счету 14 голов и девять результативных передач.
Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, прописанных в соглашении между клубами. Пашалич готов подписать с клубом контракт до 2024 года. В настоящее время стороны завершают согласование условий сделки.
Отметим, что Пашалич принадлежит «Челси» с 2014 года, но не сыграл за команду ни в одном матче. Ранее он проводил по сезону в аренде в «Эльче» (2014-2015), «Монако» (2015-2016), «Милане» (2016-2017), «Спартаке» (2017-2018).
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