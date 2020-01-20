«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов евро Бывший полузащитник «Спартака» проводит второй сезон в серии A.

«Аталанта» решила воспользоваться опцией выкупа полузащитника Марио Пашалича у «Челси», сообщает в твиттере журналист Николо Скира.

#Atalanta have decided to use the option to buy for Mario #Pasalic. They will pay to #Chelsea €15M. For him his ready a contract until 2024. Talks ongoing to finalize the deal. #transfers #CFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 19, 2020

24-летний хорват проводит второй сезон в серии A на правах аренды, срок которой завершается в июне этого года. В 66 матчах за «Аталанту» на его счету 14 голов и девять результативных передач.

Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, прописанных в соглашении между клубами. Пашалич готов подписать с клубом контракт до 2024 года. В настоящее время стороны завершают согласование условий сделки.

Отметим, что Пашалич принадлежит «Челси» с 2014 года, но не сыграл за команду ни в одном матче. Ранее он проводил по сезону в аренде в «Эльче» (2014-2015), «Монако» (2015-2016), «Милане» (2016-2017), «Спартаке» (2017-2018).