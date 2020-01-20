Андре Шюррле: Уверен в том, что у сильного тренера Бакаев будет расти и прогрессировать Немецкий футболист первый сезон выступает в чемпионате России.

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что наиболее сильное впечатление по первым тренировкам в московском клубе на него произвел Зелихман Бакаев.

«С первой тренировки было видно, что Бакаев большой-большой талант. Очень голодный до футбола, фантастически мотивированный парень. Он любит бежать, бороться. У него отличная левая нога. Уверен, что у сильного тренера, который сможет направить его эмоции в нужное русло, Бакаев и в дальнейшем будет расти и прогрессировать», - рассказал Шюррле в интервью Чемпионат.com.

Напомним, немецкий полузащитник перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» в июле 2019 года на правах аренды. В текущем сезоне он провел за московский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Бакаев забил шесть голов и отдал 11 голевых передач в 23 матчах за красно-белых в текущем сезоне.

После 19 туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 очка.

В следующем туре чемпионата России спартаковцы сыграют в гостях против «Динамо». Встреча состоится 29 февраля.