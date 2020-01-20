ЦСКА интересуется нападающим сборной Словакии Команды РПЛ продолжают искать варианты для усиления составов.

Нападающий сборной Словакии и «Жилины» Роберт Боженик может продолжить карьеру в столичном ЦСКА.

По информации Bild, красно-синие готовы заплатить за 20-летнего форварда шесть миллионов евро.

Как сообщает источник, еще одним претендентом на футболиста является немецкий «Гамбург».

Боженик является воспитанником «Жилины». В текущем сезоне он провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

В послужном списке игрока четыре гола в восьми играх за сборную Словакии.