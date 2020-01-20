Маурицио Сарри: Роналду может создавать проблемы, но также способен решить сотню из них

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 20-го тура серии A с «Пармой» (2:1) на «Альянц Арене» в Турине высказался о португальце Криштиану Роналду, который забил оба гола команды.
«Это игрок мирового уровня, который время от времени может создавать проблемы, но также способен решить сотню из них, – приводит Football Italia слова Сарри. – Эти его особенности нужно учитывать в работе».
Отметим, что теперь у 34-летнего португальца 16 голов в 17 матчах чемпионата. При этом Роналду забивает в семи турах подряд. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая только форварду «Лацио» Чиро Иммобиле (23 гола).
В 21-м туре 26 января «Ювентус» сыграет в гостях с «Наполи», а перед этим – 22 января – примет «Рому» в Кубке Италии.
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