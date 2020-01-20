Леонардо: Кавани попросил об уходе из «ПСЖ» Уругвайский нападающий не попадает в стартовый состав парижского клуба.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо признался, что нападающий Эдинсон Кавани попросил продать его в зимнее трансферное окно.

«Он попросил об уходе из клуба, и мы изучаем ситуацию. У нас было предложение от «Атлетико», но оно не соответствовало его стоимости. Мы не собирались продавать его, но я не уверен, что в феврале Кавани по-прежнему будет нашим игроком. Мы прислушиваемся к нему, потому что уважаем его», - цитирует Леонардо Goal.com.

Напомним, Кавани перешел в «ПСЖ» из «Наполи» в июле 2013 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом истекает летом 2020 года.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды 49 очков после 20 туров. Идущий на втором месте «Марсель» отстает от парижан на восемь очков.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» предстоит провести два матча против дортмундской «Боруссии».