Главный тренер «Гранады»: Расстраивает, что Видаль остался без желтой карточки, а Херман получил две «Гранада» с минимальным счетом проиграла «Барселоне».

Главный тренер «Гранады» Диего Мартинес высказался о решениях судьи в матче 20-го тура примеры с «Барселоной» (0:1) на «Камп Ноу».

«Расстраивает, что (Артуро) Видаль остался без желтой карточки, тогда как Херман (Санчес) получил две, – приводит El Mundo Deportivo слова Мартинеса. – Второе предупреждение Хермана стало решающим моментом игры.

«Барселона» может победить даже вдесятером, а красная карточка была показана именно в тот момент, когда игра стала развиваться так, как мы этого хотели».

Напомним, защитник «Гранады» Херман Санчес был удален за две желтые карточки на 69-й минуте. Первое предупреждение он получил за десять минут до этого. А победный гол форвард «Барселоны» Лионель Месси забил через семь минут после удаления у соперника с передачи полузащитника Артуро Видаля.

Добавим, что главным судьей матча был Валентин Писарро Гомес.