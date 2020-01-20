Нападающий сборной Швеции может перейти в «Зенит»

Лидер чемпионата России, питерский «Зенит», заинтересован в приглашении нападающего сборной Швеции и немецкого «Униона» Себастьяна Андерссона.
По информации Kicker, российский клуб уже обращался в «Унион» по поводу трансфера форварда. Однако, если переход и состоится, то не раньше летнего трансферного окна.
Андерссон выступает за «Унион» с 2018 года. В текущем сезоне 28-летний нападающий провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
В послужном списке игрока три гола в девяти матчах в составе сборной Швеции.
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