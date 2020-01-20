«Тоттенхэм» поспорит с «Астон Виллой» за Слимани В этом сезоне алжирец сыграл в 14 матчах, забив семь голов и отдав семь ассистов.

Нападающий «Монако» Ислам Слимани может стать игроком «Тоттенхэма», сообщает The Telegraph.

Отмечается, что руководство шпор желает приобрести форварда для замены травмированного Гарри Кейна – англичанин должен приступить к тренировкам только в марте.

Ранее сообщалось об интересе к алжирцу со стороны «Астон Виллы».

Напомним, права на Слимани принадлежат «Лестеру» – за «Монако» он выступает на правах аренды. В этом сезоне счету 31-летнего алжирца 14 проведенных матчей, в которых он забил семь голов и сделал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.