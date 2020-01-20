Защитник «Хетафе» перешел в «Эспаньол»

Официальный сайт «Эспаньола» объявил о том, что уругвайский защитник «Хетафе» Леандро Кабрера перешел в каталонскую команду.
Руководство клуба заплатило за 28-летнего игрока девять миллионов евро. Соглашение действует до 30 июня 2024 года.
В этом сезоне Кабрера принял участие в 21 матче, отметившись тремя голами. Отметим, что один из мячей был забит «Краснодару» (3:0) в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.
Ранее он выступал за такие команды, как «Атлетико», «Сарагоса», «Эркулес», «Нумансия», «Реал Кастилья», «Рекреативо» и «Кротоне».
«Эспаньол» занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков после 20 сыгранных туров.
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