Андрей Червиченко: Айртон точно не тот игрок, из-за которого у «Спартака» проблемы Защитник перешел в «Спартак» в январе 2019 года.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал свое мнение о том, что защитник Айртон может покинуть клуб.

«Считаю, что Айртон «Спартаку» полезен. Он быстрый, а если речь идет о том, что он ошибается, так все ошибаются в «Спартаке». Может, еще не закончился процесс адаптации. Он хорошо себя проявляет и точно не тот игрок, из-за которого у «Спартака» проблемы. В команде есть масса других персонажей, с которыми можно расстаться», - цитирует Червиченко Sport24.ru.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» отказался отдавать Айртона в аренду в бразильский «Сантос».

22-летний защитник перешел в московский клуб из «Флуминенсе». В текущем сезоне он провел в составе красно-белых 23 матча и сделал одну результативную передачу.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.