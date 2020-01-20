Вернер не против перейти в «Ливерпуль» Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 75 миллионов евро.

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может оказаться в «Ливерпуле». Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что 23-летний форвард хотел бы продолжить свою карьеру в команде немецкого специалиста Юргена Клоппа. Скорее всего, переговоры между клубами начнутся летом этого года.

Вернер выступает за «Лейпциг» с лета 2016 года. В этом сезоне немец сыграл в 24 матчах, забив 25 голов и отдав 10 ассистов. За сборную Германии на его счету 29 встречи (11 голов).

Transfermarkt оценивает форварда в 75 миллионов евро.