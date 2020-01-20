Защитник «Ньюкасла» выбыл до конца сезона из-за травмы Виллемс получил травму в матче 23-го тура с «Челси» (1:0).

Защитник «Ньюкасла» Йетро Виллемс не поможет своей команде в заключительной части сезона.

По информации Voetbal International, 25-летний голландец получил разрыв крестообразных связок колена в матче 23-го тура против «Челси» (1:0). Примерные сроки восстановления – от шести до девяти месяцев.

Виллемс был арендован у франкфуртского «Айнтрахта» летом прошлого года. В этом сезоне он сыграл 20 матчей, забив два гола и отдав три результативных передачи.

Ранее он выступал за ПСВ и роттердамскую «Спарту». За сборную Голландии он отыграл 22 встречи.