Вратарь «Вест Хэма» перешел в «Алавес» В этом сезоне Роберто Хименес принял участие в 10 матчах.

«Алавес» на своем официальном сайт объявил о том, что команду пополнил голкипер «Вест Хэма» Роберто Хименес.

Испанский клуб арендовал 33-летнего вратаря до конца этого сезона.

Напомним, что Роберто присоединился к «Вест Хэму» летом прошлого года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 10 матчей, в которых он пропустил 21 мяч и один раз сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

В Испании вратарь выступал за такие команды, как «Атлетико», «Малага», «Эспаньол», «Сарагоса», «Химнастик» и «Рекреативо».

«Алавес» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.