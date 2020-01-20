Айртон: Официальных предложений мне не поступало, всеми мыслями в «Спартаке» Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал информацию о том, что может перейти во «Фламенго» или «Сантос».

- Официальных предложений мне не поступало. Как и все, читал в интернете, что мной кто-то интересуется. При всем при этом могу сказать, что с момента подписания контракта со «Спартаком» прошел всего год. Сегодня я всеми мыслями, сердцем и душой – в этой команде. Спокойно работаю на сборе в Эмиратах и ни на что постороннее не отвлекаюсь, - передает слова Айртона «Чемпионат».

Напомним, что по информации Torcedores, красно-белые предложили 22-летнего футболиста «Фламенго».

Добавим, что Айртон перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» в январе 2019 года за семь миллионов евро. За это время он провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.