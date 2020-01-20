Андрей Тихонов: Есть тренеры посильнее Сетьена Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал недавнее назначение Кике Сетьена на пост главного тренера «Барселоны».

– Если честно, я не понимаю этого назначения. Есть все-таки тренеры посильнее. Но руководство, наверное, исходит из того, что они знают, что им конкретно нужно от этого тренера. Возможно, это вариант до конца сезона. Возможно, чтобы встряхнуть команду. Те ничьи, которые случились у Вальверде, спровоцировали его увольнение, – цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, вчера футболисты «Барселоны» одержали победу над «Гранадой» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Победу команде принес точный удар Лионеля Месси на 76-й минуте.

Для каталонского клуба эта игра стала первой под руководством Сетьена, который сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера команды.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям мадридский «Реал» (по 43 очка).