Андрей Тихонов: Есть тренеры посильнее Сетьена

– Если честно, я не понимаю этого назначения. Есть все-таки тренеры посильнее. Но руководство, наверное, исходит из того, что они знают, что им конкретно нужно от этого тренера. Возможно, это вариант до конца сезона. Возможно, чтобы встряхнуть команду. Те ничьи, которые случились у Вальверде, спровоцировали его увольнение, – цитирует Тихонова «Матч ТВ».
Напомним, вчера футболисты «Барселоны» одержали победу над «Гранадой» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Победу команде принес точный удар Лионеля Месси на 76-й минуте.
Для каталонского клуба эта игра стала первой под руководством Сетьена, который сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера команды.
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям мадридский «Реал» (по 43 очка).
«Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования. 15.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай «Нас засудили! Анисимов виноват». Илья Сорокин – о мастер-шоу Вратарь дивизиона Тарасова и ЦСКА – о судействе и драниках-спасителях его кудрей в Матче звезд КХЛ. 18.01.2020 22:00 Хоккей Кузютина Елена Сульшеру не должно быть стыдно. «Ливерпуль» выстрадал победу над «Юнайтед» Подопечные Юргена Клоппа уже к 23-му туру как минимум по разу обыграли всех соперников по АПЛ. Последним пал «Манчестер Юнайтед». 19.01.2020 21:30 Футбол Зибрак Артем Золото Олимпиады – у танцоров из… Японии. Обзор событий недели Соревнования фигуристов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завершились командным турниром, где россияне добыли еще три медали. Но не вместе, а по отдельности. 20.01.2020 12:13 Фигурное катание Тигай Лев Убийца Кубка Дэвиса. Почему Кубок ATP оказался успешнее старейшего турнира сборных Первый в истории Кубок ATP, прошедший в Австралии, принес победу в Сербии, солидный доход – организаторам, и много ярких матчей – зрителям. «Советский спорт» о том, почему этот турнир в ближайшие годы поставит крест на более привычном Кубке Дэвиса. 14.01.2020 09:00 Теннис Мысин Николай Рублев дороже золота. Россиянин выиграл два титула подряд перед Australian Open Перед стартующим в понедельник Australian Open Андрей Рублев успел выиграть два турнира подряд. «Советский спорт» – о прогрессе в игре россиянина. И ожиданиях от него на кортах Мельбурн-парка. 19.01.2020 20:15 Теннис Мысин Николай Даниил Самсонов: В группе Тутберидзе сказали: «У нас двойные не прыгают» В мужском одиночном катании на III зимних юношеских Олимпийских играх россияне выиграли две медали: Андрей Мозалев – серебро, Даниил Самсонов – бронзу. 14.01.2020 19:00 Фигурное катание Волохов Юрий Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай За миллион рубились бы по-другому. Лучшее видео с Матча звезд КХЛ В Москве на «ВТБ-Арене» прошел Матч звезд, одиннадцатый в истории КХЛ. 20.01.2020 00:00 Хоккей Домрачев Владислав, Кузютина Елена Дубль Каземиро сразил «Севилью». «Реал» на три очка оторвался от «Барсы» Команда Зинедина Зидана начала второй круг чемпионата ла лиги с домашней победы над «Севильей». Три очка «сливочным» принес бразильский опорник, оформивший дубль. 18.01.2020 20:15 Футбол Мощенко Захар