Источник подтвердил интерес «Зенита» к Андерссону Швед может перебраться в Санкт-Петербург летом.

Форвард «Униона» Себастьян Андерссон действительно может стать игроком «Зенита», сообщает «Спорт день за днем».

«Да, переход может состояться летом, – заявил изданию источник. – По всей видимости, Андерссон и его агент рассматривают вариант с переходом в «Зенит» свободным агентом».

Ранее об интересе «Зенита» к 28-летнего шведу сообщило немецкий Kicker. Андерсон проводит в «Унионе» второй год и ближайшим летом может стать свободным агентом. В 19 матчах бундеслиги и Кубка Германии в нынешнем сезоне он забил девять голов и сделал две результативные передачи.

До этого он выступал в Швеции за «Энгельхольм», «Кальмар», «Юргорден» и «Норчепинг», а сезон-2017/2018 провел в «Кайзерслаутерне».

В девяти матчах за сборную Швеции Андерссон забил три гола.