Александр Фетисов: Цель «Крыльев Советов» остается прежней – занять десятое место «Крылья Советов» ушли на перерыв в зоне вылета.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов высказался о цели команды на весеннюю часть сезона.

«Цель занять в чемпионате десятое место как была, так и остается, – приводит «Р-Спорт» слова Фетисова. – Перед командой поставлена жесткая задача: успешно провести оставшиеся игры».

Перед перерывом в чемпионате «Крылья Советов» набрали одно очко в шести турах и опустились на 15-е место в турнирной таблице. От десятого места, на котором располагается «Спартак», команда отстает на четыре очка.

В конце декабря совет директоров клуба принял решение оставить на посту главного тренера черногорца Миодрага Божовича.

Напомним, «Крылья Советов» проводят второй сезон после возвращения в РПЛ. В предыдущем чемпионате команда заняла 13-е место и сохранила место в лиге через стыковые матчи.