Глава совета директоров «Крыльев Советов»: Переход в другой клуб – инициатива Соболева Форвард «Крыльев Советов» забил десять голов в первой части сезона.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов высказался о будущем форварда Александра Соболева.

«Переход в одну из других команд – инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров, – сказал Фетисов в интервью «Р-Спорт». – Безусловно, позиция клуба «Крылья Советов» – сохранить Александра Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков, и мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия».

Отметим, что контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 2021 года. В 19 матчах нынешнего сезона на его счету десять голов и три результативные передачи. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны ЦСКА, «Динамо» и «Рубина».

В среду «Крылья Советов» отправились на сбор в Турцию без Соболева, однако в субботу игрок присоединился к команде и начал подготовку к возобновлению сезона.