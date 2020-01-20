Тедди Шерингем: «Манчестер Юнайтед» следует поддержать Сульшера Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем прокомментировал итог матча 23-го тура АПЛ между манкунианцами и «Ливерпулем» (0:2).

– В «Манчестер Юнайтед» определенно что-то не так, нужно это менять. Однако это нельзя изменить в одночасье. Если они собираются продолжать работу с Сульшером, то им следует поддержать его. Нужно дать ему еще время в два или три трансферных окна. Нужно помнить, что Гвардиола тоже не сразу понял «Манчестер Сити», прошло 12 или 18 месяцев, прежде чем игроки приняли его философию. Нужно дать тренеру шанс, посмотреть на тех игроков, которых купил он, прежде чем обвинять его. Но это займет время, – цитирует Шерингема talkSPORT.

Напомним, что Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» 19 декабря 2018-го. В марте того же года с ним подписал полноценный контракт на три года.

На данный момент Манчестер Юнайтед занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 23 турах.