Тедди Шерингем: «Манчестер Юнайтед» следует поддержать Сульшера

– В «Манчестер Юнайтед» определенно что-то не так, нужно это менять. Однако это нельзя изменить в одночасье. Если они собираются продолжать работу с Сульшером, то им следует поддержать его. Нужно дать ему еще время в два или три трансферных окна. Нужно помнить, что Гвардиола тоже не сразу понял «Манчестер Сити», прошло 12 или 18 месяцев, прежде чем игроки приняли его философию. Нужно дать тренеру шанс, посмотреть на тех игроков, которых купил он, прежде чем обвинять его. Но это займет время, – цитирует Шерингема talkSPORT.
Напомним, что Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» 19 декабря 2018-го. В марте того же года с ним подписал полноценный контракт на три года.
На данный момент Манчестер Юнайтед занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 23 турах.
Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Алиссон в стране чудес. Как прошли главные матчи выходных «Ливерпуль» продолжил свое уникальное триумфальное шествие, набрав в АПЛ 64-е очко из 66 возможных! В команде Юргена Клоппа очки за результативность набирают даже вратари. 19.01.2020 23:00 Футбол Безъязычный Алексей Дубль Каземиро сразил «Севилью». «Реал» на три очка оторвался от «Барсы» Команда Зинедина Зидана начала второй круг чемпионата ла лиги с домашней победы над «Севильей». Три очка «сливочным» принес бразильский опорник, оформивший дубль. 18.01.2020 20:15 Футбол Мощенко Захар Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев За миллион рубились бы по-другому. Лучшее видео с Матча звезд КХЛ В Москве на «ВТБ-Арене» прошел Матч звезд, одиннадцатый в истории КХЛ. 20.01.2020 00:00 Хоккей Домрачев Владислав, Кузютина Елена Сульшеру не должно быть стыдно. «Ливерпуль» выстрадал победу над «Юнайтед» Подопечные Юргена Клоппа уже к 23-му туру как минимум по разу обыграли всех соперников по АПЛ. Последним пал «Манчестер Юнайтед». 19.01.2020 21:30 Футбол Зибрак Артем Наша цель – не Гретцки, а Халл и Пеле Овечкин вышел на невиданную скорострельность и вполне может повторить достижение короля футбола. 19.01.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав «Интер» закупается в АПЛ, как супермаркете. Главные трансферы января Главное о состоявшихся, сорвавшихся и ожидаемых трансферах в топ-5 европейских чемпионатов. 20.01.2020 17:56 Футбол Зибрак Артем