Фрэнк Лэмпард: Я бы не сказал, что «Арсенал» вылетит из борьбы за топ-4, если мы их обыграем Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард – о предстоящем домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

- Я бы не сказал, что они вылетят из борьбы за топ-4, если мы их обыграем, не в этом сезоне. Думаю, любая команда может выдать сильную серию матчей, и картина может быстро измениться. Мы знаем, что они являются нашим конкурентом, и мы знаем, что они отстают от нас, но мы также знаем, что, если они обыграют нас, они почувствуют, что могут сократить отставание от нас. Мы понимаем всю серьезность ситуации, поэтому, думаю, лучше не слишком оглядываться на другие команды и просто думать о своей игре, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».

Добавим, что встреча состоится во вторник, 21 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23:15 по московскому времени.