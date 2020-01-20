Дмитрий Радченко: Тренерский штаб «Зенита» очень рассчитывает на Кокорина Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко считает, что нападающий Александр Кокорин сможет помочь «Зениту» в весенней части сезона.

- Тренеры сборной прекрасно знают все сильные качества Кокорина. Он был игроком национальной команды. Все в его руках. Попадание на ЕВРО-2020 зависит от того, как он проведет остаток сезона. Тренерский штаб «Зенита» очень рассчитывает на Александра. Я знаю, что с осени он работает в полную силу. Большой период без игровой практики изначально может сказаться, но у Кокорина есть большое желание. Он может здорово помочь и «Зениту», и сборной России, - передает слова Радченко «РИА Новости».

Напомним, что Кокорин 8 октября 2018 года стал участником двух конфликтов в центре Москвы и позже был приговорен к заключению в исправительной колонии. В сентябре 2019 года футболист вышел на свободу.