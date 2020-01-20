«Динамо» разгромило в контрольном матче польский «Заглембе» Футболисты «Динамо» со счетом 5:1 обыграли польский клуб «Заглембе» в товарищеском матче, который состоялся в турецком Белеке.

В составе московской команды голами отметились Максимилиан Филипп (42-я минута), Сильвестр Игбун (59,67, 78) и Кирилл Панченко (89), у поляков точным ударом с 11-метровой отметки отличился Якуб Тосик (85). Добавим, что следующий контрольный матч «Динамо» проведет 28 января. Соперником москвичей станет польская «Лехия».