«Локомотив» сыграл вничью с румынским «Стяуа» Футболисты «Локомотива» сыграли вничью с румынским «Стяуа» (3:3) в товарищеском матче, который прошел в испанской Марбелье.

В составе российского клуба голами отметились Антон Миранчук (26-я минута), Дмитрий Баринов (32) и Рифат Жемалетдинов (64). У румынской команды точными ударами отличились Кристьян Маня (15, 43) и Марко Момчилович (28). Добавим, что следующий контрольный матч «Локомотив» проведет 23 января, соперником российского клуба станет хорватский «Осиек».