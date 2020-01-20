«Ахмат» уступил румынскому «Ботошани» в контрольном матче Грозненский клуб проводит сбор в Турции.

«Ахмат» на сборе в турецком Белеке провел товарищеский матч против клуба из Румынии – «Ботошани». Подопечные Игоря Шалимова проиграли со счетом 1:3.

Единственный гол в составе грозненцев забил Халид Кадыров, реализовавший штрафной на 58-й минуте встречи. У румынской команды голами отметились Марко Дуганджич (15, 39) и Александру Георге (90).

Таким образом, «Ахмат» завершил свой первый подготовительный сбор к возобновлению РПЛ. Второй этап пройдет также в Белеке с 24 января по 6 февраля.