Андрей Аршавин: Черчесов будет востребован на российском футбольном рынке - Советский спорт
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20 января 2020 19:57Футбол

Андрей Аршавин: Черчесов будет востребован на российском футбольном рынке

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации с контрактом главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

- Любой работник мечтает о том, чтобы контракт действовал как можно дольше, Черчесов не исключение. Станислав Саламович будет востребован на российском футбольном рынке. Думаю, что информация о том, подпишет он новый контракт с РФС или не подпишет, никак не повлияет на выступление сборной, - заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством российская команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а также вышла в финальную часть Евро-2020.

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