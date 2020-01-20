Хосеп Гвардиола: Каждый день думаю о том, как улучшить игру команды - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 января 2020 20:09ФутболКорегин Владислав

Хосеп Гвардиола: Каждый день думаю о том, как улучшить игру команды

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу выступлений своей команды в нынешнем сезоне.

– Я каждый день практически по 24 часа в сутки думаю о том, как улучшить игру «Манчестер Сити». Наши соперники забивают нам, имея лишь несколько моментов. Трудно решить эту проблему, но нам нужно улучшить данный аспект. Мы пропускаем мячи, которые не должны, и теряем очки. Мы играем против «Тоттенхэма», они два раза бьют по воротам и дважды забивают. «Норвич» бьет три раза и забивает трижды. Когда такое происходит, трудно бороться с этим «Ливерпулем», – цитирует Гвардиолу Goal.com.

После 23 сыгранных туров «Манчестер Сити» занимает второе место, отставая от «Ливерпуля» на 16 очков.

12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Сборная России по санному спорту выиграла эстафету на юношеской Олимпиаде Анастасия Цыганова - о золоте на юношеских Олимпийских играх: Не ожидала, что займу первое место Сборная России завоевала пять медалей в десятый день юношеских Олимпийских игр
Александр Шлеменко: Хабиб оказался прав на счет Серроне Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования  Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете.  19.01.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Анфиса Резцова: Сборная выступает слабо – что мужчины, что женщины Павлова не выступит на этапе Кубка мира в Поклюке Паулина Фиалкова: У меня нет никаких проблем в связи с тем, что Кузьмина закончила карьеру
Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохо На этапе КМ в Оберхофе российские биатлонисты в эстафете финишировали четвертыми. Причем в нашей команде не было ни Александра Логинова, ни Матвея Елисеева. 11.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
Алиссон в стране чудес. Как прошли главные матчи выходных «Ливерпуль» продолжил свое уникальное триумфальное шествие, набрав в АПЛ 64-е очко из 66 возможных! В команде Юргена Клоппа очки за результативность набирают даже вратари. 19.01.2020 23:00 Футбол Безъязычный Алексей
Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рой Джонс: Усик очень талантлив, но мне нравится Бивол Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс рассказал о возможности проведения боя в России и назвал своих любимых боксеров. 13.01.2020 11:15 Бокс Усачев Владислав
Новости
20:32 Фигурное катание Мишин высказался о возможной смене спортивного гражданства Туктамышевой
20:24 Футбол «Манчестер Юнайтед» может приобрести Весино
20:16 Футбол Микель Артета: Есть вероятность того, что «Арсенал» никого не купит зимой
20:12 Футбол Фрэнк Лэмпард: Я играл против Кавани, и мне всегда нравились его характер и подход
20:09 Футбол Хосеп Гвардиола: Каждый день думаю о том, как улучшить игру команды
19:57 Футбол Андрей Аршавин: Черчесов будет востребован на российском футбольном рынке
19:56 Футбол «Ахмат» уступил румынскому «Ботошани» в контрольном матче
19:54 Футбол «Локомотив» сыграл вничью с румынским «Стяуа»
19:45 Футбол Рейньер стал игроком «Реала»
19:35 Футбол Кулик перешел в «Чайку»
19:07 Футбол «Динамо» разгромило в контрольном матче польский «Заглембе»
19:00 Хоккей «Филадельфия» вернула Рубцова из АХЛ
18:54 Футбол Дмитрий Радченко: Тренерский штаб «Зенита» очень рассчитывает на Кокорина
18:44 Биатлон Анфиса Резцова: Сборная выступает слабо – что мужчины, что женщины
18:40 Футбол Фрэнк Лэмпард: Я бы не сказал, что «Арсенал» вылетит из борьбы за топ-4, если мы их обыграем
18:27 Футбол «Интер» согласовал контракт с Мозесом
18:17 Футбол Тедди Шерингем: «Манчестер Юнайтед» следует поддержать Сульшера
18:00 Футбол «Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» в контрольном матче
17:46 Футбол Политано все еще может перейти в «Рому»
17:37 Футбол Глава совета директоров «Крыльев Советов»: Переход в другой клуб – инициатива Соболева
Следственный Комитет отреагировал на отправку Шаведдинова к Новой Земле
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Рейтинг55. Самые медийные предприниматели Омской области
Путин внес в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика