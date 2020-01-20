Хосеп Гвардиола: Каждый день думаю о том, как улучшить игру команды Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу выступлений своей команды в нынешнем сезоне.

– Я каждый день практически по 24 часа в сутки думаю о том, как улучшить игру «Манчестер Сити». Наши соперники забивают нам, имея лишь несколько моментов. Трудно решить эту проблему, но нам нужно улучшить данный аспект. Мы пропускаем мячи, которые не должны, и теряем очки. Мы играем против «Тоттенхэма», они два раза бьют по воротам и дважды забивают. «Норвич» бьет три раза и забивает трижды. Когда такое происходит, трудно бороться с этим «Ливерпулем», – цитирует Гвардиолу Goal.com.

После 23 сыгранных туров «Манчестер Сити» занимает второе место, отставая от «Ливерпуля» на 16 очков.