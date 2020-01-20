Микель Артета: Есть вероятность того, что «Арсенал» никого не купит зимой Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о том, что руководство клуба откажется от приобретения новых игроков в зимнее трансферное окно.

– Такая вероятность существует. Конечно, я буду недоволен, если это окажется правдой. Но мы должны подписывать футболистов, которые помогут нам и внесут разнообразие в команду, а не просто оформлять трансферы ради трансферов. Сейчас у нас нет новой информации по отдельным игрокам. Когда что-то появится, мы сразу сообщим, – цитирует Артету Goal.com.

«Арсенал» занимает десятое место в АПЛ, имея в своем активе 29 очков. В следующем туре команда сыграет против «Челси». Встреча состоится 21 января в 23.15 по московскому времени.