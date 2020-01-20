«Манчестер Юнайтед» может приобрести Весино В этом сезоне уругваец сыграл 17 матчей.

«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Интера» Матиаса Весино.

По информации Sky Sport Italia, руководство английского клуба ведет поиски игрока, способного заменить травмированных Поля Погба и Скотта Мактомини.

Отметим, что в последнее время между клубами установились хорошие отношения – в команде Антонио Конте выступает три бывших игрока «Юнайтед» – защитник Эшли Янг, а также нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.

Весино перешел в «Интер» в августе 2017 года из «Фиорентины» за 24 миллиона евро. Он сыграл в 88 матчах, забив десять голов и отдав шесть ассистов.

В Италии он также выступал за «Эмполи», «Кальяри». За сборную Уругвая полузащитник провел 41 встречу (3 гола).

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 23 миллиона евро.