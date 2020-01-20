Бэйл заявил, что покинет «Реал» бесплатно по окончании контракта Вингер «Реала» Гарет Бэйл сообщил руководству испанского клуба, что намерен до конца отработать свой контракт с командой.

Как сообщает британская Mirror, валлиец намерен покинуть мадридский клуб бесплатно.

Ранее The Sun сообщила о том, что «Тоттенхэм» предложил «Реалу» за лидера сборной Уэльса датского полузащитника Кристиана Эриксена и доплату в 25,7 миллионов фунтов.

Добавим, что Бэйл в нынешнем сезоне сыграл за «Реал» в чемпионате Испании 11 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи.