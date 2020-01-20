Краневиттер в ближайшее время перейдет в «Монтеррей» 26-летний аргентинец выступает за питерцев с лета 2017 года.

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер через несколько часов прибудет в Монтеррей для подписания контракта с одноименным клубом. Об этом сообщает журналист Сантьяго Фуркад.

Отмечается, что сумма сделки оценивается в 6,5 миллионов долларов. Соглашение 26-летнего футболиста с мексиканским клубом будет рассчитано на четыре года.

OJO 👀 @Rayados

🔥En las próximas horas llegaría Kranevitter a Monterrey 🔥

➡️ 4 años de contrato

➡️ 6.5 millones dls — Santiago Fourcade (@santiago4kd) 20 января 2020 г.

В августе 2017 года «Зенит» приобрел Краневиттера у мадридского «Атлетико» за 8 млн евро. За два с половиной года Матиас сыграл за клуб из Санкт-Петербурга 52 матча, не забив ни одного гола. В нынешнем сезоне 26-летний опорный полузащитник дважды вышел на замену в матчах РПЛ, сыграв в сумме лишь 28 минут. Нынешняя трансферная стоимость футболиста оценивается 2,8 млн евро.

В прошлом году «Монтеррей» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ и занял третье место на Клубном чемпионате мира, проиграв в полуфинале английскому «Ливерпулю» со счетом 1:2.