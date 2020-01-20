«Тулуза» арендовала вратаря «Астон Виллы» За английскую команду Ловре Калинич выступал с зимы 2019 года.

Официальный сайт «Тулузы» объявил о том, что голкипер «Астон Виллы» Ловре Калинич стал игроком французской команды.

29-летний хорват был арендован до конца этого сезона.

Напомним, что Калинич перешел в «Астон Виллу» в январе прошлого года – за это время он принял участие в семи матчах, пропустив 15 мячей и один раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.

Ранее он выступал за такие команды, как «Хайдук» и «Гент». За сборную Хорватии он провел 19 игр.

На данный момент «Тулуза» занимает последнее место в чемпионате Франции, набрав 12 очков в 20 встречах.