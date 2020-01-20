Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов» Греческий нападающий Стефанос Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов».

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, 31-летний форвард присоединился к самарской команде на сборе в Турции в понедельник.

Атанасиадис является воспитанником ПАОКа из Салоников и выступал за этот клуб с 2007 по 2017 год. В сезоне-2017/18 форвард играл в «Маккаби» из Хайфы.

Последней командой нападающего был греческий ПАС из Янины, за который он забил два мяча и сделал одну результативную передачу в 28 встречах.