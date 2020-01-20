Полузащитник «Кьево», которым интересовались «Бавария» и «Челси», перешел в «Болонью» Вторую половину сезона Эмануэль Виньято проведет в веронском клубе.

«Болонья» на своем официальном сайте объявила о переход полузащитника «Кьево» Эмануэля Виньято.

19-летний полузащитник останется в веронском клубе до конца нынешнего сезона и летом присоединится к своей новой команде.

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Emanuel Vignato al Bologna ✍️



Il giocatore resterà al @ACChievoVerona fino a giungo 2020



Il comunicato ➡️ https://t.co/h2k9mxnK3u#WeAreOne pic.twitter.com/Wzc2ljeU40 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 20 января 2020 г.

Ранее сообщалось, что игроком интересовались «Бавария» и «Челси».

В этом сезоне на счету Виньято 18 матчей – он забил три гола и отдал одну результативную передачу.