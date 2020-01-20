Полузащитник «Кьево», которым интересовались «Бавария» и «Челси», перешел в «Болонью»

«Болонья» на своем официальном сайте объявила о переход полузащитника «Кьево» Эмануэля Виньято.
19-летний полузащитник останется в веронском клубе до конца нынешнего сезона и летом присоединится к своей новой команде.
Ранее сообщалось, что игроком интересовались «Бавария» и «Челси».
В этом сезоне на счету Виньято 18 матчей – он забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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