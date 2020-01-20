Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч Кубка Франции против «Сен-Приве» Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».

«Монако»: Лекомт, Жорже, Марипан, Агилар, Бадьяшиль, Диаш, Кейта Бальде, Головин, Бен-Йеддер, Йоветич и Огустен. Добавим, что встреча состоится в понедельник, 20 января, и начнется в 22:55 по московскому времени. Le 1⃣1⃣ 🔴⚪️👊 #SPSHASM pic.twitter.com/0s0oRFntpa — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 20, 2020